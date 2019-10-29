Усик уже в топ-5 рейтинга WBС среди супертяжеловесов

Новости спорта:Украинец появился в рейтинге WBC после дебюта в супертяжелом весе.

Всемирный боксерский совет WBС обнародовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе, куда впервые попал украинец Александр Усик.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик дебютировал в супертяжелом весе и после этого занял пятую строчку рейтинга супертяжеловесов.

Чемпионом мира является американец Деонтей Уайлдер, который 14 декабря проведет защиту пояса против Луиса Ортиса.

Топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе:

1. Диллиан Уайт (Великобритания)

2. Тайсон Фьюри (Великобритания)

3. Луис Ортис (Куба)

4. Александр Поветкин (Россия)

5. Александр Усик (Украина)

6. Адам Ковнацки (Польша)

7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

8. Кубрат Пулев (Болгария)

9. Оскар Ривас (Колумбия)

10. Джо Джойс (Великобритания)

Ранее сообщалось, что Усик занял второе место в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю.