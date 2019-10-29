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Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю

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Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю
16:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Легендарный итальянский футболист по прозвищу Пинтуриккьо

Совсем скоро, 9 ноября, бывшему игроку сборной Италии и туринского Ювентуса Алессандро Дель Пьеро исполнится 45 лет.

Когда его современники начинали тренерскую карьеру, уходили работать менеджерами в футбольные клубы или просто заканчивали карьеры - Дель Пьеро начал свой путь.

Сандро покинул Ювентус в 2012-м году. Поиграв еще немного в Австралии и Индии (2015), итальянец повесил бутсы на гвоздь и ушел на отдых. Наслаждаться заслуженной пенсией Дель Пьеро отправился в США, где живет и по сей день.

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Дель Пьеро проживает в элитном районе Лос-Анджелеса, в особняке за 6 миллионов евро.

По соседству с футболистом находятся Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Лопес и Джек Николсон.

Но знаменитый футболист не просто наслаждается жизнью, иногда играя на выставочных матчах.

Сандро является владельцем сети ресторанов N10RESTAURANT. На сегодняшний день заведения открыты в Лос-Анджелесе и в Милане (буквально в этом месяце открылся), но в планах дальнейшее развитие в мировых столицах и мегаполисах.

Также, Алекс основал свой бренд AirDP, открыв несколько бутиков на родине, в прошлом году он расширил бизнес до Англии.

Не забывает итальянец и о футболе. В США Дель Пьеро одним из владельцев клуба LA10 FC, выступающего в третьем по силе дивизионе США. Также, он помогает детским академиям футбола.

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Сборная Италии, ФК Ювентус, МЛС, Алессандро дель Пьеро.
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