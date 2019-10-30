Скачать
Среда, 30.10.2019
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю
Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю
Квитова уступила Бенчич на Итоговом турнире WTA
Квитова уступила Бенчич на Итоговом турнире WTA
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией

Хопкинс предупредил Канело об опасности от Ковалева

Хопкинс предупредил Канело об опасности от Ковалева
05:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Легендарный американский чемпион Бернард Хопкинс оценил шансы Ковалева и Альвареса на победу.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс поделился мыслями о скором противостоянии обладателя титула по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.

«Ковалёв мощный, и у него есть преимущество в габаритах. Альварес не может заигрываться с этим парнем. Даже когда Сергей устанет и будет казаться, что победа в кармане, угроза от него по-прежнему будет исходить. Панчер может потерять всё, но он никогда не теряет своей мощи. Спросите об этом Майкла Мурера, он это знает по бою с Джорджем Форманом.

"Ковалев опасен для Канело": экс-чемпион мира дал прогноз на бой 2 ноября

Канело всегда должен помнить об угрозе и не должен допустить большую ошибку. В целом у Сауля отличные шансы в этом бою, но он не должен забывать об угрозе и действовать беспечно", — приводит слова американца BoxingScene.

Сергей Ковалёв и Сауль Альварес встретятся 2 ноября в Лас-Вегасе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Бернард Хопкинс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такой поддержкой Зинченко быстро вернется: Седан показала общий снимок
02 Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
03 Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на кубковый матч
04 Динамо - Шахтер: Буряк ждет в этом поединке настоящего зрелища
05 Ирина Морозюк рассказала о реакции мужа-футболиста на ее президентство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь