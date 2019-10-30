Ковалев: Альварес очень рискует, и я это уважаю

Новости спорта:Россиянин выразил уважение своему будущему оппоненту.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев приехал в Лас-Вегас, где состоится его защита пояса против мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса.

Российский боксер выразил уважение своему будущему сопернику и признался, что отправить "Канело" в нокаут - не является его первоочередной целью.

"Чувствую себя прекрасно. Я здесь ради славы, ради моей главы, ради моей истории. Несколько боев назад я начал работать с тренерами Бадди Макгиртом и Тедди Крусом. Они вернули мне уверенность. Знаю, с этой командой я могу достичь намного большего. Вы и сами видите, что я сейчас боксирую немного иначе: и в плане техники, и в плане стиля. Я готов пройти всю дистанцию поединка.

Я не ставлю перед собой задачу нокаутировать оппонента. Моя задача - следовать указаниям моего тренера. И тогда все точно будет в полном порядке. Альварес очень рискует, и я это уважаю. Это бокс. Здесь только реальные мужики идут на такие шаги.

Он доказал, что является одним из них, но это мой дивизион. Здесь я начал карьеру, здесь я пишу свою историю. А он всего лишь пытается здесь написать свои первые строчки. Сейчас в полутяжах весело, много отличных бойцов. Вот и Канело сюда пожаловал", - приводит слова Ковалева BoxingNews24.