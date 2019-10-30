Скачать
Среда, 30.10.2019
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю
Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю
Свитолина - Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Свитолина - Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Ковалев: Альварес очень рискует, и я это уважаю

Ковалев: Альварес очень рискует, и я это уважаю
11:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Россиянин выразил уважение своему будущему оппоненту.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев приехал в Лас-Вегас, где состоится его защита пояса против мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса.

Российский боксер выразил уважение своему будущему сопернику и признался, что отправить "Канело" в нокаут - не является его первоочередной целью.

"Чувствую себя прекрасно. Я здесь ради славы, ради моей главы, ради моей истории. Несколько боев назад я начал работать с тренерами Бадди Макгиртом и Тедди Крусом. Они вернули мне уверенность. Знаю, с этой командой я могу достичь намного большего. Вы и сами видите, что я сейчас боксирую немного иначе: и в плане техники, и в плане стиля. Я готов пройти всю дистанцию поединка.

Я не ставлю перед собой задачу нокаутировать оппонента. Моя задача - следовать указаниям моего тренера. И тогда все точно будет в полном порядке. Альварес очень рискует, и я это уважаю. Это бокс. Здесь только реальные мужики идут на такие шаги.

Такие шайбы кажутся нереальными: шедевр от Свечникова (Видео)

Он доказал, что является одним из них, но это мой дивизион. Здесь я начал карьеру, здесь я пишу свою историю. А он всего лишь пытается здесь написать свои первые строчки. Сейчас в полутяжах весело, много отличных бойцов. Вот и Канело сюда пожаловал", - приводит слова Ковалева BoxingNews24.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такой поддержкой Зинченко быстро вернется: Седан показала общий снимок
02 Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
03 Ирина Морозюк хочет "сломать систему" и вывести свой клуб в Премьер-лигу
04 Ирина Морозюк рассказала о реакции мужа-футболиста на ее президентство
05 Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на кубковый матч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь