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Альварес: Хочу стать чемпионом мира в четырех весовых категориях

Альварес: Хочу стать чемпионом мира в четырех весовых категориях
13:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мексиканец дебютирует в полутяжелом весе против Сергея Ковалева.

Мексиканская суперзвезда Сауль Альварес в предстоящем бою встретится с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергее Ковалевым. Этот поединок станет для "Канело" дебютным в этой весовой категории, но, несмотря на это, он намерен завоевать очередной чемпионский титул.

"Как всегда, огромная благодарность всем присутствующим, я очень польщен. Это очень важное событие для меня, моей карьеры, моей семьи и моей команды. Стать чемпионом мира в четырех весовых категориях - еще одна глава моей истории.

Все было по-другому: вес, тренировки... и я не могу дождаться, чтобы увидеть, как все это сработает 2-го ноября. Я сделаю все возможное. Поддержка фанатов мотивирует меня, и я готов забрать победу", - приводит слова Альвареса BoxingNews24.

Ковалев: Альварес очень рискует, и я это уважаю

Напомним, Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября в США.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Сауль "Канело" Альварес, Бокс новости.
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