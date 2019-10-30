Тайсон Фьюри может сменить вид спорта

Новости спорта:Тайсон Фьюри не исключает, что сменит бокс на реслинг на постоянной основе.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в скором времени должен дебютировать в рестлинге, признался, что может подписать контракт на полноценной основе, если ему понравится участвовать в подобных шоу.

"Может быть, я останусь в WWE. Это зависит от того, насколько мне понравиться там выступать. Потом уже можно будет решать. Сейчас WWE дает мне возможность поддерживать форму и продолжать свои тренировки.

Никаких опасений касательно поединка в Саудовской Аравии нет. WWE уже приходилось проходить через это и для них это не является чем-то новым. Я просто боец, который делает свою работу", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Стоит отметить, что Тайсон Фьюри дебютирует в рестлинге против Брона Строумэна. Этот поединок состоится 31 октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).