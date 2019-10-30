Тренер Руиса: Энди выглядит подтянутым (Фото)

Новости спорта:Мэнни Роблес прокомментировал нынешнюю форму Энди Руиса.

Мэнни Роблес, наставник чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса (33-1, 22 КО), рассказал о ходе подготовки подопечного к бою с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Тренер американского мексиканца заявил, что Энди уже скинул 13 килограмм, а сама подготовка к поединку-реваншу проходит великолепно.

"Мексика встретила нас великолепно. Мы получили множество любви и поддержки от людей из Гвадалахары, но рады вернуться. Энди уже скинул около 30 фунтов (около 13 килограмм. – прим. BoxingNews). Он на правильном пути, хорошо смотрится и выглядит подтянутым. Он рад вернуться домой и находится в предвкушении предстоящего поединка. Напоминаю, что Руис похудел сам по себе. Я рад заявить о том, что это все благодаря упорной работе. Он не использовал никаких костюмов для весогонки, кремов для разогрева, ничего сложного – он достиг этого благодаря тяжелым тренировкам и ежедневной самоотдаче в зале", — цитирует Роблеса Behind The Gloves.

Напомним, повторный бой Джошуа — Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.