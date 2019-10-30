Сауль Альварес: Я лучше, чем Ломаченко и Кроуфорд

Новости спорта:Боксер не согласен с рейтингом лучших боксеров P4P.

Согласно неформальному рейтингу боксеров вне зависимости от весовой категории, первые два места в нем сейчас занимают украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд.

Сауль Альварес замыкает топ-3, но мексиканец считает себя лучшим.

"Я лучше, чем они. Я делал свою работу лучше, хотя из-за этого рейтинга не потеряю сон. В конце концов, кто-то его составляет, кто-то выбирает на свой вкус. Возможно, меня там не любят и никогда не сделают 1-м номером".

"Но я всю карьеру чувствую себя 1-м номером, и это мне помогло добиться того, чего я добился. На 1-е место тебя выводит твоя история боев, твое боксерское резюме", - сказал Альварес.

Альварес ближайший бой проведет 2-го ноября против Сергея Ковалева.