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Сауль Альварес: Я лучше, чем Ломаченко и Кроуфорд

Сауль Альварес: Я лучше, чем Ломаченко и Кроуфорд
17:14 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боксер не согласен с рейтингом лучших боксеров P4P.

Согласно неформальному рейтингу боксеров вне зависимости от весовой категории, первые два места в нем сейчас занимают украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд.

Сауль Альварес замыкает топ-3, но мексиканец считает себя лучшим.

"Я лучше, чем они. Я делал свою работу лучше, хотя из-за этого рейтинга не потеряю сон. В конце концов, кто-то его составляет, кто-то выбирает на свой вкус. Возможно, меня там не любят и никогда не сделают 1-м номером".

"Но я всю карьеру чувствую себя 1-м номером, и это мне помогло добиться того, чего я добился. На 1-е место тебя выводит твоя история боев, твое боксерское резюме", - сказал Альварес.

Сауль Альварес задумался о бое с "обидчиком" Гвоздика

Альварес ближайший бой проведет 2-го ноября против Сергея Ковалева.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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