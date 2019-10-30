Скачать
Среда, 30.10.2019
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Кубок Украины: расписание матчей 30 октября
Александрия - Заря: прямая трансляция матча 1/8 Кубка Украины (Видео)
Александрия - Заря: прямая трансляция матча 1/8 Кубка Украины (Видео)
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс

Дебют Гассиева в хэвивейте могут опять перенести

Дебют Гассиева в хэвивейте могут опять перенести
17:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дебют Мурата Гассиева в супертяже лом весе снова могут перенести

Дебют российского боксёра, бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева в тяжёлом весе снова могут перенести. Об этом сообщили в команде спортсмена. Гассиев должен встретиться с американцем Джоуи Давейко.

"Бой с Давейко планируется на 21 декабря. Но может быть перенесён, поскольку в настоящий момент не ясно, успеет ли Мурат как следует подготовиться", — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Изначально предполагалось, что Гассиев дебютирует в тяжёлом весе в августе, однако спортсмен не успел полностью восстановиться. Затем планировался бой Гассиева и Давейко в андеркарде дебютного боя Александра Усика в тяжёлом весе 12 октября.

Сауль Альварес: Я лучше, чем Ломаченко и Кроуфорд

Гассиев провёл на профессиональном ринге 27 боёв, в которых одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такой поддержкой Зинченко быстро вернется: Седан показала общий снимок
02 Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
03 Где сегодня смотреть матч 1/8 Кубка Украины Динамо - Шахтер
04 Ирина Морозюк хочет "сломать систему" и вывести свой клуб в Премьер-лигу
05 Свитолина - Халеп: прогноз букмекеров на матч Итогового турнира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь