Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс

Новости спорта:Владимир Кличко считает, что воспоминания важнее денег.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко прокомментировал свое возможное возвращение в профессиональный спорт.

По словам украинца, деньги в данном случае не являются главной мотивацией.

"Деньги важны, но в конце карьеры куда важнее воспоминания, которые вы собрали, опыт, который вы приобрели. Я занимаюсь боксом 27 лет, почти три десятилетия своей жизни. Мир больше, жизнь коротка, опыт еще можно получать", - цитирует Владимира Вusinessinsider.

Впрочем, Владимир оставляет пространство для маневра. Он сказал, что у него нет времени устраивать пресс-конференцию сейчас или через две недели. "Вернусь ли я просто для того, чтобы вернуться в спорт? Нет. У меня нет никакого интереса в этом. Но побить рекорд Формана? Феерия".