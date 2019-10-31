Ковалев обратился к обидчику Гвоздика

Новости спорта:Сергей Ковалев заявил, что бой против Артура Бетербиева лучшая для него мотивация в бою с Саулем Альваресом.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев заявил, что бой против Артура Бетербиева лучшая для него мотивация в бою с Саулем Альваресом.

Россиянин хочет встретиться со своим соотечественником, обладающим титулами IBF и WBC, но это станет возможным только в случае победы над Альваресом.

"Если Альварес хочет сотворить историю, то никто кроме меня для этого не подойдет в полутяжелом весе. Я лучший в дивизионе. Я не могу сказать, что Бетербиев лучше.

Да, у него есть два пояса, но не забывайте, что один из них, пояс IBF, мой. Он завоевал этот титул в бою с непонятно кем, я вообще не знаю этого парня. Моя самая большая мотивация в бою с Альваресом - бой с Бетербиевым", - сказал Ковалев в интервью SecondsOut.

Напомним, что бой Ковалев - Альварес состоится 2 ноября. Боксеры уже прибыли в Лас-Вегас, где состоится поединок.