Скачать
Четверг, 31.10.2019
Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
Александрия в серии пенальти выбила Зарю из Кубка Украины (Видео)
Александрия в серии пенальти выбила Зарю из Кубка Украины (Видео)
Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)
Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: голевое побоище на Энфилде (Видео)

Ковалев обратился к обидчику Гвоздика

Ковалев обратился к обидчику Гвоздика
11:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Сергей Ковалев заявил, что бой против Артура Бетербиева лучшая для него мотивация в бою с Саулем Альваресом.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев заявил, что бой против Артура Бетербиева лучшая для него мотивация в бою с Саулем Альваресом.

Россиянин хочет встретиться со своим соотечественником, обладающим титулами IBF и WBC, но это станет возможным только в случае победы над Альваресом.

"Если Альварес хочет сотворить историю, то никто кроме меня для этого не подойдет в полутяжелом весе. Я лучший в дивизионе. Я не могу сказать, что Бетербиев лучше.

Спарринг-партнер Усика оценил перспективы украинца в хэвивейте

Да, у него есть два пояса, но не забывайте, что один из них, пояс IBF, мой. Он завоевал этот титул в бою с непонятно кем, я вообще не знаю этого парня. Моя самая большая мотивация в бою с Альваресом - бой с Бетербиевым", - сказал Ковалев в интервью SecondsOut.

Напомним, что бой Ковалев - Альварес состоится 2 ноября. Боксеры уже прибыли в Лас-Вегас, где состоится поединок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
02 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
03 Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
04 Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
05 Динамо 2:1 Шахтер: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь