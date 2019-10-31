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Сергей Ковалев - Сауль Альварес: дуэль взглядов после решающей пресс-конференции (Видео)

Сергей Ковалев - Сауль Альварес: дуэль взглядов после решающей пресс-конференции (Видео)
13:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Уже в ближайшую субботу состоится супербой Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

В Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция перед чемпионским боем Сауль Альварес - Сергей Ковалев, по итогам которой боксеры провели дуэль взглядов.

В субботу, 2 ноября, в Лас-Вегасе на арене MGM Grand, Grand Garden Arena состоится грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Мексиканская звезда рейтинга P4P хочет сотворить историю и завоевать пояс в полутяжелом весе. Россиянин Ковалев, в свою очередь, проведет главным бой в своей карьере и попробует остановить победный путь Канело. 

Видео дуэли взглядов:

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Полное видео пресс-конференции:

Главный поединок вечера бокса в США ориентировочно начнется 3 ноября в 5:50 по киевскому времени. 

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