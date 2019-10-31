Сергей Ковалев - Сауль Альварес: дуэль взглядов после решающей пресс-конференции (Видео)

Новости спорта:Уже в ближайшую субботу состоится супербой Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

В Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция перед чемпионским боем Сауль Альварес - Сергей Ковалев, по итогам которой боксеры провели дуэль взглядов.

В субботу, 2 ноября, в Лас-Вегасе на арене MGM Grand, Grand Garden Arena состоится грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Мексиканская звезда рейтинга P4P хочет сотворить историю и завоевать пояс в полутяжелом весе. Россиянин Ковалев, в свою очередь, проведет главным бой в своей карьере и попробует остановить победный путь Канело.

Видео дуэли взглядов:

Полное видео пресс-конференции:

Главный поединок вечера бокса в США ориентировочно начнется 3 ноября в 5:50 по киевскому времени.