Ломаченко станет почетным послом Олимпиады в Токио

Новости спорта:Василий Ломаченко получит почетную должность на Олимпийских играх-2020.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA, а также "франчайзинговый" чемпион мира WBC в этом же весе украинец Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпийских игр-2020, сообщает insidethegames.biz.

По информации источника, украинский боксер вошел в группу бойцов, которые помогут Международному олимпийскому комитету (МОК) в организации квалификационного турнира и непосредственно Игр в Токио.

С каждого континента по результатам голосования национальных олимпийских комитетов и федераций были выбраны по два представителя этого вида спорта. От Европы кроме Ломаченко выбрали француженку Сару Орамун.

Целевая группа МОК состоит из таких спортсменов: Василий Ломаченко (Украинка), Лукмо Лаваль (Нигерия), Хадиджа Марди Марокко, Сара Орамун (Франция), Мэри Ком (Индия), Ху Цзяньгуан (Китай), Хулио Сезар ла Круз (Куба), Микаэла Майер (США), Дэвид Ньйика (Новая Зеландия), Шелли Уоттс (Австралия).

Напомним, Василий Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом по боксу. Украинец побеждал в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).

Олимпийские игры в Токио начнутся 24 июля и завершатся 9 августа 2020 года. Боксерский олимпийский турнир продлится с 25 июля по 9 августа.