Бивол дал ценный совет Ковалеву перед боем с Альваресом

Новости спорта:Дмитрий будет поддерживать своего соотечественника в бою с мексиканцем.

Обладатель титула чемпиона мира WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол высказался касательно поединка за пояс WBO между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом.

"Я буду на этом поединке в США, буду болеть за Сергея. Ну и не буду скрывать, я хочу встретиться с победителем, с чемпионом WBO в полутяжелом весе, в объединительном поединке.

Задача Сергея — конечно же, удержать Канело на дистанции, и он может это сделать. Он хороший боксер, боксировать с ним непросто, и тому же Канело будет непросто. Посмотрим, насколько Сергей будет готов именно функционально, и будем болеть за него. Хочется пожелать ему удачи, потому что я знаю, сколько этот человек пахал в спорте — много общих знакомых. Просто хочется, чтобы у него все нормально было", - цитирует боксера Мир Бокса.

Напомним, что поединок состоится уже совсем скоро, - 2 ноября в Лас-Вегасе, США.