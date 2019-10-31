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Бивол дал ценный совет Ковалеву перед боем с Альваресом

Бивол дал ценный совет Ковалеву перед боем с Альваресом
13:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Дмитрий будет поддерживать своего соотечественника в бою с мексиканцем.

Обладатель титула чемпиона мира WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол высказался касательно поединка за пояс WBO между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом.

"Я буду на этом поединке в США, буду болеть за Сергея. Ну и не буду скрывать, я хочу встретиться с победителем, с чемпионом WBO в полутяжелом весе, в объединительном поединке.

Задача Сергея — конечно же, удержать Канело на дистанции, и он может это сделать. Он хороший боксер, боксировать с ним непросто, и тому же Канело будет непросто. Посмотрим, насколько Сергей будет готов именно функционально, и будем болеть за него. Хочется пожелать ему удачи, потому что я знаю, сколько этот человек пахал в спорте — много общих знакомых. Просто хочется, чтобы у него все нормально было", - цитирует боксера Мир Бокса.

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Напомним, что поединок состоится уже совсем скоро, - 2 ноября в Лас-Вегасе, США.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол.
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