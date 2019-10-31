Тренер Ковалева приоткрыл тактику на бой с Альваресом

Новости спорта:Бади Макгирт заявил, как Сергей Ковалев собирается победить Канело.

Тренер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34–3–1, 29 КО) Бадди Макгирт уверен, что его подопечный готов к поединку с Саулем Альваресом (52-1-2 (35 КО).

«Мы не будем целиться в голову Канело. Мы собираемся пробивать везде, не считая ног Альвареса. Мы надерем Канело задницу. Ковалев не будет охотиться за головой.

Мы знаем, что Сауль скользкий боксер. Но он не может двигаться постоянно. Мы намерены на протяжении пяти или шести раундов пробивать по корпусу.

Главное - отвечать на работу Альвареса противоположными действиями. Мы будем держать его на дистанции. Если Сауль захочет побоксировать, мы заставим его включить ноги. Если Канело пойдет вперед, мы устроим ему карусель. Разница в росте не играет никакой роли. Например, если бы Джошуа мог справиться с ударами Руиса, то до сих пор был бы чемпионом мира в супертяжелом весе», - сказал Макгирт.