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Джефф Хорн - Майкл Зерафа: стала известна дата реванша

Джефф Хорн - Майкл Зерафа: стала известна дата реванша
10:24 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Матч-реванш Джефф Хорн - Майкл Зерафа состоится 18 декабря.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Джефф Хорн и его соотечественник австралиец Майкл Зерафа проведут матч-реванш 18 декабря в Брисбене, Австралия.

Об этом боксеры объявили на пресс-конференции.

Напомним, что 31 августа в поединке в рамках среднего веса считавшийся явным фаворитом Хорн проиграл Зерафе техническим нокаутом в девятом раунде, и Хорн решил воспользоваться закрепленным в контракте правом на реванш. Это лишило Зерафу ожидаемого боя с чемпионом WBA Regular в среднем весе Риотой Муратой, в котором он рассчитывалина солидный гонорар.

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«Я понимаю, почему он получает гневные письма и никто его не любит. Я вижу, за что Австралия не любит тебя, — заявил Зерафа. — Я победил его честно и справедливо, а он лишил меня не только боя за титул, но и денег, особняка и прочих вещей, которые у него уже есть. Самое худшее то, что мы сказали, что готовы к бою с ним, но дайте нам возможность провести бой за титул, а феврале мы можем провести матч-реванш, но они отказались, и теперь это личное».

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Бокс, Новости бокса, Джефф Хорн, Майкл Зерафа, Джефф Хорн - Майкл Зерафа.
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