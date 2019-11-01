Головкин узнал имя следующего соперника

Новости спорта:Геннадий Головкин проведет бой с Камилом Шереметой.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин договорился о поединке с обязательным претендентом Камилом Шереметой, утверждает обозреватель бокса Дэн Рафаэль на сайте ESPN.

По информации источника, представители казахского и польского боксера решили провести бой в конце зимы, либо же в начале весны.

Отметим, сам Шеремета уже заявлял, что следующий его поединок состоится именно против Геннадия. Кроме того, боец зарезервировал арену в Чикаго на 29 февраля, что сходится с предполагаемыми датами.

К слову, Камил является претендентом на IBF, ведь по контракту боя Головкин - Деревянченко победить должен провести обязательную защиту в течение шести месяцев (до апреля 2020).