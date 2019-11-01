Ковалев - Альварес: мексиканец заработает за бой в 10 раз больше россиянина

Новости спорта:В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе состоится поединок, в котором примут участие россиянин Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес.

Дебютант в полутяжелом весе мексиканец Сауль Альварес в титульном бою за пояс чемпиона мира по версии WBO встретится с представителем России Сергеем Ковалевым.

Бой состоится в ночь со 2-го на 3-е ноября в Лас-Вегасе (США).

Как информирует Sporting News, Альварес за данный бой получит гонорар в десять раз больше россиянина. Мексиканцу положено 35 миллионов американских долларов, в то время как Ковалев получит скромные три миллиона в той же валюте.

В последнем своем бою, который состоялся не так давно, в августе этого года, Ковалев одержал победу над британским боксером Энтони Ярдом, тем самым защитив свой титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO.

Мексиканец в свою очередь последний раз выходил на ринг в мае 2019 года против представителя США Дэниела Джейкобса. Этот бой завершился уверенной победой Канело.

Всего в послужном списке Сауля уже 55 боев в профессиональном боксе, из которых 52 поединка он выиграл, один проиграл и дважды бой заканчивался вничью. У Сергея Ковалева в свою очередь 34 победы при трех поражениях и одной ничьи.

Ранее, Сауль Альварес заявил, что заслуженно занимает первое место в рейтинге лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории.