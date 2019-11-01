Усик - один из претендентов на чемпионский бой: комментарий Хирна

Новости спорта:Помимо Александра Усика на поединок с Дереком Чисорой претендует Джозеф Паркер.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик может провести бой с британским супертяжеловесом Дереком Чисорой.

Промоутер не исключает, что поединок может пройти за чемпионский пояс по версии WBO в хэвивейте. Случится это только в том случае, если победитель реванша Руис - Джошуа откажется проводить обязательную защиту.

"Я думаю, что бой Чисоры с Усиком возможен. Они могут встретиться в ринге в следующем году. В теории даже за титул чемпиона мира по версии WBO. Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента.

Все готово к бою с Джозефом Паркером. Чисора - Бенджамин Баттон британского супертяжелого веса. Дереку светят большие бои, он усердно тренируется. Полагаю, что в начале следующего года вы увидите возвращение Дерека Чисоры. Усик и Паркер - основные претенденты на бой с ним", - приводит слова Хирна Sky Sports.