"Уайлдер сдастся": Ортис сделал смелый прогноз на бой с Деонтеем

Новости спорта:Кубинец Луис Ортис намерен отобрать у "Бронзового бомбардировщика" пояс чемпиона WBC.

Известный кубинский боксер Луис Ортис высказался о предстоящем поединке против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

Претендент на чемпионский пояс считает, что сможет отправить "Бронзового бомбардировщика" в нокаут и отобрать у него титул.

"Я не знаю, стал ли Деонтей Уайлдер лучше со времен нашего первого поединка, но 23-го ноября я буду лучшей версией самого себя. Если у меня появится такая же возможность, как в прошлом бою, я буду продолжать наносить удары, пока судья не остановит бой. Я буду искать цель, а затем разрушу ее.

Уайлдер сдастся, а его команда остановит бой. Я остановлю Деонтея или же отправлю его в нокаут. Мы рассматриваем только такой вариант развития событий. Я уже говорил, что этот поединок закончится нокаутом. Или он меня, или я его… Однако Уайлдеру не удастся меня нокаутировать", - приводит слова Ортиса FightNews.com.