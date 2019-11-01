Чемпион мира нацелился на бой с Ломаченко

Новости спорта:Мигель Берчельт нацелен на Оскара Вальдеса и Василия Ломаченко.

В рамках вечера бокса 2 ноября обладатель титула чемпиона мира WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт будет проводить защиту пояса в бою с Джейсоном Сосой.

Однако сам Мигель больше ожидает поединка с Оскаром Вальдесом или Василием Ломаченко.

"После поединка с Сосой мы будем обсуждать будущее. Ни для кого не секрет, что мне хотелось бы биться с Вальдесом. Сейчас он выступает в 130 фунтах.

Если мы оба сможем добыть победу, то наш поединок безусловно состоится. С моей стороны никаких препятствий. Также я с удовольствием соглашусь на бой с Ломаченко. Я хочу биться с сильнейшими", - приводит слова Берчальта boxingscene.