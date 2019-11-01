Чемпион мира в супертяжелом весе заметно похудел (Фото)

Новости спорта:Во время последнего боя Энди Руис весил 121,5 килограмм, тогда как Энтони Джошуа – 112 кг.

Обладатель титула чемпиона мира WBO, WBA, IBF, IBO в хевивейте Энди Руис поведал о том, как он готовился к бою против британца Энтони Джошуа.

После триумфа в первом поединке против британского боксера он изъявил желание скинуть вес и стать маневреннее и быстрее во втором поединке. Сейчас же Руис решил выложить свое новое фото, где заметно, что мексиканец сильно похудел.

Заметим, что ранее Энди Руис весил 121,5 килограмм. Сколько сейчас - неизвестно.

Реванш должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. Стоит отметить, ранее Руис посоветовал Джошуа приостановить карьеру в случае поражения в их реванше.