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Чемпион мира в супертяжелом весе заметно похудел (Фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе заметно похудел (Фото)
14:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Во время последнего боя Энди Руис весил 121,5 килограмм, тогда как Энтони Джошуа – 112 кг.

Обладатель титула чемпиона мира WBO, WBA, IBF, IBO в хевивейте Энди Руис поведал о том, как он готовился к бою против британца Энтони Джошуа.

После триумфа в первом поединке против британского боксера он изъявил желание скинуть вес и стать маневреннее и быстрее во втором поединке. Сейчас же Руис решил выложить свое новое фото, где заметно, что мексиканец сильно похудел.

Заметим, что ранее Энди Руис весил 121,5 килограмм. Сколько сейчас - неизвестно.

Бой-реванш Руис - Джошуа обслужат нейтральные судьи

Реванш должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. Стоит отметить, ранее Руис посоветовал Джошуа приостановить карьеру в случае поражения в их реванше.

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IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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