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Руис: Победил Джошуа благодаря удару от Бога

Руис: Победил Джошуа благодаря удару от Бога
19:13 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Энди Руис поведал Энтони Джошуа, каким способом он победил его в первом бою.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) успокоил болельщиков, которые пишут в социальных сетях, что он должен убить Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в реванше:

«Я не планирую кого-то убивать. Не думаю, что Бог этого хочет. Но я уверен, что Бог хочет, чтобы я доказал всем критикам, что они ошибаются.

Джошуа заявил, что это был лаки-панч от Бога или что-то в этом роде. Я сказал ему в лицо, что победил благодаря удару от Бога. Я ведь молился и всю жизнь просил о такой возможности. И я воспользовался ею», – сказал Руис.

Руис заметно похудел

Реванш Джошуа и Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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