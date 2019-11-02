Сауль Альварес может перейти в крузервейт

Новости спорта:Сауль Альварес может еще подняться в весе.

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Franchise в среднем весе Сауль Альварес признался, что в будущем не исключает дальнейшего движения вверх по весовым категориям.

"Первый тяжёлый вес? Конечно, это звучит как сумасшествие, но никогда нельзя знать наверняка. Как бы то ни было, в настоящий момент моя единственная мотивация — бой с Ковалёвым. Кроме этого, для меня сейчас нет ничего. После я рассмотрю, какая у меня мотивация боксировать во втором среднем, среднем или полутяжёлом весе", — приводит слова мексиканского боксёра BoxingScene.

Канело завоёвывал титулы в трёх весовых категориях, в случае победы в поединке с Ковалёвым он выиграет пояс уже в четвёртом дивизионе.