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Хэйни считает, что Ломаченко избегает его

Хэйни считает, что Ломаченко избегает его
09:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Девин Хэйни уверен, что Василий Ломаченко и его команда попросили о "франчайзинговом" чемпионстве.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни, который до этого владел временным поясом, утверждает, что Василий Ломаченко сам попросил WBC дать ему "франчайзинговый" титул.

"Это мой первый титул чемпиона мира. Но я получил его не так, как планировал. Ломаченко и его команда попросили о "франчайзинговом" чемпионстве. Они рады, что их просьбу удовлетворили.

Ломаченко этого хотел. Если бы он не стал "франчайзинговым" чемпионом, то ему пришлось бы драться со мной.

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Не знаю, избегает ли меня Ломаченко. Это бокс. Я был обязательным претендентом для парня, который возглавляет pound-for-pound. Похоже, у Василия были причины меня избегать. Конечно же, в Top Rank сказали, что я якобы попросил слишком много денег, когда они предложили мне контракт на бой", - заявил Девин Хэйни.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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