В контрактах Ковалева и Альвареса прописано ограничение по набору веса перед боем

Новости спорта:Стало известно, что в день боксеры не должны весить больше 185 фунтов.

Российский боксёр Сергей Ковалев, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, и мексиканец Сауль Альварес ограничены в наборе веса в день боя. Подобный пункт есть в контракте боксёров, сообщает инсайдер.

"Сауль Альварес, который для этого боя перепрыгнул через две весовые категории, не настаивал на поединке в промежуточном весе. Но, как сообщают источники ESPN, в контракте был прописан пункт о наборе веса перед боем, чтобы лишить Ковалёва возможности драться в слишком тяжёлом весе.

Утром в день боя оба боксёра не должны весить более 185 фунтов. В случае нарушения этого условия предусмотрены финансовые санкции. Ковалёв привык к подобным утренним процедурам, поскольку IBF требовала именно утренних взвешиваний, когда Ковалёв был чемпионом организации", — приводит слова инсайдера Дэна Рафаэля ESPN.