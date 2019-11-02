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Атлас: Покажите мне того олуха, который верит в победу Ковалева над Канело

Атлас: Покажите мне того олуха, который верит в победу Ковалева над Канело
12:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тедди Атлас уверен, что Сауль Альварес победит Ковалева и даже верит в досрочную победу мексиканца.

Известный американский тренер и эксперт Тедди Атлас подробно рассказал, почему у чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева мало шансов победить у Сауля Альвареса.

"Ковалев показал некоторую эрозию как боец. Думаю, в этом нет никаких сомнений. Нужно быть честным, он показал некоторое ухудшение, и, вероятно, уже одной ногой по другую сторону карьеры. Это чертовски хорошая пенсия. Но это всегда происходит с бойцами.

Я хочу увидеть олуха, который купился на идею о том, что Ковалев победит. Шансы Ковалев забрать победу решением равны шансам снежного шарика не растаять в аду. Канело - самое большое имя в боксе, дойная корова промоутеров, которая заработает 360 млн долларов.

Покажите мне того, кто, несмотря на то, что знает, как работает этот спорт, верит, что у Ковалева есть шанс выйти из этого здания с судейским решением?

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Он принял бой всего через пару месяцев после своего крайнего поединка. Это все равно, что поехать на старой машине во второе путешествие подряд, не заезжая в гараж. Думаю, если "Канело" поставит Ковалева в ту же ситуацию, в которой он был с Ярдом, то закроет шоу немного лучше. Есть шанс, что он остановит его в концовке боя", - сказал Атлас.

Бой Ковалев - Альварес состоится в ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе.

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Бокс, Новости бокса, Тедди Атлас, Сергей Ковалев - Сауль Альварес.
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