Атлас: Покажите мне того олуха, который верит в победу Ковалева над Канело

Известный американский тренер и эксперт Тедди Атлас подробно рассказал, почему у чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева мало шансов победить у Сауля Альвареса.
"Ковалев показал некоторую эрозию как боец. Думаю, в этом нет никаких сомнений. Нужно быть честным, он показал некоторое ухудшение, и, вероятно, уже одной ногой по другую сторону карьеры. Это чертовски хорошая пенсия. Но это всегда происходит с бойцами.
Я хочу увидеть олуха, который купился на идею о том, что Ковалев победит. Шансы Ковалев забрать победу решением равны шансам снежного шарика не растаять в аду. Канело - самое большое имя в боксе, дойная корова промоутеров, которая заработает 360 млн долларов.
Покажите мне того, кто, несмотря на то, что знает, как работает этот спорт, верит, что у Ковалева есть шанс выйти из этого здания с судейским решением?
Он принял бой всего через пару месяцев после своего крайнего поединка. Это все равно, что поехать на старой машине во второе путешествие подряд, не заезжая в гараж. Думаю, если "Канело" поставит Ковалева в ту же ситуацию, в которой он был с Ярдом, то закроет шоу немного лучше. Есть шанс, что он остановит его в концовке боя", - сказал Атлас.
Бой Ковалев - Альварес состоится в ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе.