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Ковалев: Я вернусь, вернусь гораздо сильнее

Ковалев: Я вернусь, вернусь гораздо сильнее
09:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Ковалев прокомментировал свое поражение в бою с Саулем Альваресом.

Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился впечатлениями от поединка с Саулем Альваресом и признался, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

"Всё в порядке. Это хороший опыт для меня. Канело действительно великий чемпион. Честно говоря, я не полностью восстановился после предыдущего поединка, но всё в порядке. Благодарю Альвареса за бой и выражаю ему огромное уважение. Он делает историю, понимаете

Почему я редко использовал правую руку? Я слушал инструкции тренера, который говорил мне использовать джеб как можно чаще. Как бы то ни было, со мной всё в порядке. Я вернусь, вернусь гораздо сильнее", — приводит слова россиянина BoxingScene.

Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя

Напомним, ранним утром 3 ноября (время киевское) Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в одиннадцатом раунде.

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