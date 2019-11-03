Сауль Альварес назвал Ковалева великим боксером

Новости спорта:Сауль Альварес прокомментировал свою победу в бою с Сергеем Ковалевым.

Сауль Альварес поделился впечатлениями от досрочной победы над Сергеем Ковалёвым, отдав должное опытному россиянину.

«Наш план заключался в том, чтобы быть терпеливыми. Мы знали, что это займёт пять-шесть раундов и понимали, что мне придётся потратить некоторое время на то, чтобы поймать его. Очевидно, Ковалёв — великий боец. Отдаю ему должное, он очень крут. Мы немного застряли с нашим планом и потратили на его реализацию больше времени.

Но опять-таки, я новичок в полутяжёлом весе. Как бы то ни было, в целом, я остался доволен, всё получилось успешно», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Напомним, ранним утром 3 ноября (время киевское) Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в одиннадцатом раунде.