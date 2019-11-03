Сергей Ковалев - Сауль Альварес: россиянина доставили в больницу после боя

Экс-чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев, проигравший сегодня нокаутом в одиннадцатом раунде Саулю "Канело" Альваресу вскоре после боя отправился в больницу.
Как сообщила на пресс-конференции его промоутер Кэти Дува, это не связано с какой-либо явной травмой, он решил пройти обследование в качестве меры предосторожности.
"Думаю, Сергей хорошо провел бой, но Альварес — один из величайших боксеров современности. Сергей боксировал с легендарным бойцом", — сказала Дува.
"Сергей просил передать всем, что он еще вернется", — добавила она.