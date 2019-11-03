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Сергей Ковалев - Сауль Альварес: россиянина доставили в больницу после боя

Сергей Ковалев - Сауль Альварес: россиянина доставили в больницу после боя
10:41 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Ковалев вскоре после боя с Саулем Альваресом отправился в больницу.

Экс-чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев, проигравший сегодня нокаутом в одиннадцатом раунде Саулю "Канело" Альваресу вскоре после боя отправился в больницу.

Как сообщила на пресс-конференции его промоутер Кэти Дува, это не связано с какой-либо явной травмой, он решил пройти обследование в качестве меры предосторожности.

"Думаю, Сергей хорошо провел бой, но Альварес — один из величайших боксеров современности. Сергей боксировал с легендарным бойцом", — сказала Дува.

Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя

"Сергей просил передать всем, что он еще вернется", — добавила она.

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