Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Нейт Диас - Хорхе Масвидаль. Видео главного боя UFC 244
Нейт Диас - Хорхе Масвидаль. Видео главного боя UFC 244
Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
Гарсия брутально нокаутировал Дуно (Видео)
Гарсия брутально нокаутировал Дуно (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)

Американский супертяж назвал самых бьющих боксеров мира

Американский супертяж назвал самых бьющих боксеров мира
11:33 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Малик Скотт считает, что Владимир Кличко, Леннокс Льюис, а теперь и Деонтей Уайлдер обладали самым сильным ударов в хэвивейте.

Известный американский супертяжеловес Малик Скотт (38-3-1, 13 КО) Малик Скотт заявил, что Владимир Кличко и Леннокс Льюис обладали самыми сильными ударами в современной истории супертяжелого дивизиона.

Об этом Скотт рассказал, отвечая на вопрос о мощи действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера. Скотт, к слову, дрался с Уайлдером, проиграв американцу нокаутом в первом раунде.

Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)

"Если говорить о силе удара, то Уайлдер, вне всякого сомнения, входит в первую тройку, наряду с Ленноксом Льюисом и Владимиром Кличко, - рассказал Скотт. – Но Деонтей – быстрее Льюиса и Кличко. Он бьет очень быстро. Этим он похож на Джорджа Формана. Тайсон Фьюри может любой поединок сделать уродливым, но Уайлдер терпелив. Вспомните, его бой с Ортисом. Но когда Деонтей нанес свой удар правой, поединок закончился".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
02 Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
03 Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Видео чудовищного нокаута
04 Леванте хватило семи минут, чтобы нанести поражение Барселоне
05 Гвардиола высказался о голе Ливерпуля на 90+4-й минуте в игре с Астон Виллой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь