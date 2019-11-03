Американский супертяж назвал самых бьющих боксеров мира

Новости спорта:Малик Скотт считает, что Владимир Кличко, Леннокс Льюис, а теперь и Деонтей Уайлдер обладали самым сильным ударов в хэвивейте.

Известный американский супертяжеловес Малик Скотт (38-3-1, 13 КО) Малик Скотт заявил, что Владимир Кличко и Леннокс Льюис обладали самыми сильными ударами в современной истории супертяжелого дивизиона.

Об этом Скотт рассказал, отвечая на вопрос о мощи действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера. Скотт, к слову, дрался с Уайлдером, проиграв американцу нокаутом в первом раунде.

"Если говорить о силе удара, то Уайлдер, вне всякого сомнения, входит в первую тройку, наряду с Ленноксом Льюисом и Владимиром Кличко, - рассказал Скотт. – Но Деонтей – быстрее Льюиса и Кличко. Он бьет очень быстро. Этим он похож на Джорджа Формана. Тайсон Фьюри может любой поединок сделать уродливым, но Уайлдер терпелив. Вспомните, его бой с Ортисом. Но когда Деонтей нанес свой удар правой, поединок закончился".