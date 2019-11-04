"Хочу сбросить много веса": Руис о подготовке к реваншу с Джошуа

Новости спорта:Энди Руис рассказал об особенностях сгонки веса перед реваншем с Энтони Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF/IBO/WBA/WBO Энди Руис (33-1, 22 КО) рассказал об особенностях сгонки веса перед реваншем с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). Мексиканца цитирует Daily Star.

«Моя цель не заключается в том, чтобы сбросить много веса. Главное - работать в зале, оставаться активным, правильно питаться, чтобы чувствовать себя сильным и быстрым. Я хочу быть чуть легче, чуть быстрее выбрасывать комбинации.

Не думаю, что Джошуа пойдет прямо на меня. Если он это сделает, то так будет даже лучше. Но мы работаем над разными стилями.

Мне еще много чего нужно доказать. Многие говорят, что я победил благодаря лаки-панчу, но это не так. Я усердно работал ради этой возможности».