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Известный боксер: Гвоздик не использовал ноги, из-за этого и проиграл Бетербиеву

Известный боксер: Гвоздик не использовал ноги, из-за этого и проиграл Бетербиеву
15:10 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Дмитрий Бивол назвал причину, почему Александр гвоздик не сумел победить Артура Бетербиева.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBА Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) поделился мнением о победе россиянина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) над украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

По мнению Бивола, украинец допустил несколько ошибок. "Гвоздик мог выступить лучше. Он не использовал свои ноги, а стоял и принимал бой.

Может быть, это произошло из-за того, что он нервничал немного больше, чем следовало. А может, хотел показать Бетербиеву свою силу и смутить его. Но, так или иначе, это не сработало", - сказал Бивол.

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Напомним, что в 12-раундовом поединке, который прошел в Филадельфии, россиянин Артур Бетербиев выиграл у украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в десятом раунде. >После боя стало известно, на момент остановки поединка счет в судейских записках был 87-84, 86-85, 83-87 в пользу украинца.

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Александр Гвоздик, Новости спорта, Новости бокса, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол.
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