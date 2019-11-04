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Поветкин за бой с Хантером получит солидные призовые

Поветкин за бой с Хантером получит солидные призовые
15:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Александр Поветкин за бой против Майкла Хантера получит меньше миллиона долларов.

Гонорар российского боксёра Александра Поветкина за бой с американцем Майклом Хантером составит $ 500-600 тыс., сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

7 декабря в Саудовской Аравии Поветкин проведёт бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжёлом весе по версии WBA. Этот поединок состоится в андеркарде матча-реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса.

За бой с Хьюи Фьюри, прошедший в августе 2019 года, Поветкин получил гонорар в размере $ 500-600 тыс.

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«В этом бою гонорар Саши будет побольше: 500-600 тысяч долларов», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом) при двух поражениях на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (в том числе 12 нокаутом) при одном поражении от украинца Александра Усика.

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Александр Поветкин, Новости спорта, Новости бокса, Хью Фьюри.
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