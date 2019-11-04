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Дядя Мэйвезера: Бой Ковалев - Альварес был скучным

Дядя Мэйвезера: Бой Ковалев - Альварес был скучным
18:06 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Джефф Мэйвезер недоволен боем Ковалев - Альварес.

Дядя экс-чемпиона мира Флойда Мэйвезера Джефф прокомментировал исход поединка Сергей Ковалев – Сауль Альварес.

«Я думал, что Альварес победит, и он это сделал. Не думал, что этот поединок будет настолько скучным. Он был ужасно скучным.

До нокаута бой нагонял скуку. По моим подсчетам, Канело на момент остановки был впереди на два или три раунда. Поединок был настолько скучным, что сложно было определить, кто забирал раунды.

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Не знаю, закончена ли карьера Ковалева. Но когда ты проигрываешь парню, который поднялся на два дивизиона, об этом нужно подумать», – сказал Мэйвезер.

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Все по теме:

Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Джефф Майвезер.
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