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Ломаченко установил очередной рекорд

Ломаченко установил очередной рекорд
15:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Василию Ломаченко покорилось очередное достижение.

Василий Ломаченко удерживает свой пояс уже пять лет и четыре месяца. Это рекордное достижение для боксеров его весовой категории.

Подсчет проводило издание The Sun. Титул он завоевал в июне 2014 года, когда в бою за титул WBO в весовой категории до 57,2 кг победил представителя США Гэри Расселла-младшего.

Последний поединок украинец провел в конце августа против Люка Кемпбэлла, победив его техническим нокаутом. Бой проходил в Лондоне.

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Всего в профессионалах Василий провел пятнадцать сражений, одержав в них четырнадцать триумфов и однажды проиграв решением судей. Следом за Ломаченко идет Ваэнхонг Менайотин из Таиланда, чемпион в самом легком весе (до 47,6 кг). У него чемпионский титул находится 4 года и 11 месяцев.

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Бокс, Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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