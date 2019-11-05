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Ортис: Жду 23 ноября, чтобы стать чемпионом мира

Ортис: Жду 23 ноября, чтобы стать чемпионом мира
19:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Луис отметил, что хорошо подготовился к реваншу с американцем.

Кубинский боксер Луис Ортис поделился ожиданиями от реванша с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Во время тренировочного лагеря нам удалось откорректировать некоторые ошибки, допущенные в первом бою. Мы не повторим их в реванше. Перед первым боем много чего произошло в лагере, но в этот раз история не повторится. Я работаю с отличными специалистами по физподготовке. Они помогут мне набрать стопроцентные кондиции.

Уайлдер понимает, что если он плохо подготовится к реваншу, у него будут большие проблемы. Я осознал свои ошибки и улучшил свою подготовку, чтобы не повторить их. Очень жду 23 ноября, чтобы стать чемпионом мира. В этот день воплотится в жизнь моя главная мечта. Я хочу показать всему миру, что я самый лучший", - приводит слова Ортиса BoxingNews 24.

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Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Их первый поединок в марте прошлого года завершился победой Деонтея в десятом раунде.

Примечательно, что в случае победы над кубинцем, Уайлдер проведет реванш с Тайсоном Фьюри, который запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

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