На бой с Саулем Альваресом претендуют 5 боксеров

Новости спорта:Эдди Хирн отметил, что мексиканец сам решит, с кем ему провести следующий поединок.

Промоутер чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса Эдди Хирн назвал имена возможных оппонентов своего клиента.

"Сейчас мы рассматриваем 5 кандидатур для Сауля. Это Геннадий Головкин, Билли Джо Сондерс, Деметриус Андраде, Дмитрий Бивол для объединительного боя полутяжелом весе и Каллум Смит, если он победит Джона Райдера в конце ноября. Но пока что мы не знаем, как будут развиваться события. Я думаю, что следующий бой Альвареса будет против одного из этих боксеров.

Думаю, что в следующем поединке Саулю необходимо встретиться с Головкиным. Почему? Мне кажется, что каждый фанат бокса хочет увидеть подобный бой. Полагаю, что DAZN будет продвигать этот поединок. Но Альварес сам примет решение, никто на него давить не будет. В этой ситуации можно найти правильные рычаги. Безусловно, Сауль хочет заработать много денег", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

Напомним, недавно Альварес брутально нокаутировал Ковалева и стал новым чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. Смотрите видео нокаута и видео боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес у нас на сайте.