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На бой с Саулем Альваресом претендуют 5 боксеров

На бой с Саулем Альваресом претендуют 5 боксеров
14:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн отметил, что мексиканец сам решит, с кем ему провести следующий поединок.

Промоутер чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса Эдди Хирн назвал имена возможных оппонентов своего клиента.

"Сейчас мы рассматриваем 5 кандидатур для Сауля. Это Геннадий Головкин, Билли Джо Сондерс, Деметриус Андраде, Дмитрий Бивол для объединительного боя полутяжелом весе и Каллум Смит, если он победит Джона Райдера в конце ноября. Но пока что мы не знаем, как будут развиваться события. Я думаю, что следующий бой Альвареса будет против одного из этих боксеров.

Думаю, что в следующем поединке Саулю необходимо встретиться с Головкиным. Почему? Мне кажется, что каждый фанат бокса хочет увидеть подобный бой. Полагаю, что DAZN будет продвигать этот поединок. Но Альварес сам примет решение, никто на него давить не будет. В этой ситуации можно найти правильные рычаги. Безусловно, Сауль хочет заработать много денег", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

Бивол хочет выйти на ринг против Альвареса

Напомним, недавно Альварес брутально нокаутировал Ковалева и стал новым чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. Смотрите видео нокаута и видео боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес у нас на сайте.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса.
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