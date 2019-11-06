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"Нужно найти спарринг-партнера": Холифилд дал совет Джошуа

"Нужно найти спарринг-партнера": Холифилд дал совет Джошуа
14:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Эвандер Холифилд рассказал, что, по его мнению, должен сделать Энтони Джошуа, чтобы победить Энди Руиса.

Знаменитый боксёр Эвандер Холифилд, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, рассказал, что, по его мнению, должен сделать Энтони Джошуа, чтобы победить Энди Руиса в матче-реванше в Саудовской Аравии 7 декабря. В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

«Джошуа знает, что ему нужно внести изменения ко второму бою. Руис гонял Энтони по углам. Ему надо найти спарринг-партнера, который будет прессинговать его так же, как Руис.

Если ты чемпион, нужно работать со спарринг-партнёрами, которые будут оказывать давление. Нет смысла приглашать спарринг-партнёра, который смотрит на тебя и думает, что никогда в жизни не станет тобой.

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У меня были разные спарринг-партнёры. Я хорошо платил им, чтобы они попытались меня побить. Только так можно подготовиться к поединку», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эвандер Холифилд.
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