"Не хватило бензина": Ковалев отреагировал на советы закончить карьеру

Новости спорта:Сергей Ковалев отреагировал на советы известных боксеров.

Российский боксёр Сергей Ковалёв, уступивший Саулю Альваресу в титульном поединке в Лас-Вегасе 2 ноября, рассказал, что в ближайшее время планирует отдохнуть, но объявлять об окончании карьеры не намерен.

Ковалёв проиграл Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде. Вскоре после поединка российские боксёры Денис Лебедев и Дмитрий Бивол порекомендовали Сергею завершить карьеру.

"Всем привет! Я в полном порядке и хорошем расположении духа! Да, не хватило мне бензина в бою против Канело на все 12 раундов, но наша тактика работала и приносила свои плоды, пока у меня не кончился бензин.

Но главное, что морально я не сломлен, поэтому впереди новые цели и рубежи, которые непременно будут взяты, будь то спорт или жизнь. Слава богу, всё позади, теперь я хочу просто отдохнуть со своей семьёй и наслаждаться жизнью и теми плодами от многолетней проделанной работы, которые я имею.

Никаких пока решений принимать не буду касаемо моей карьеры, хочу отдохнуть и понять, что мне теперь хочется делать и чем дальше жить. Всему своё время", — написал Ковалёв в своём "инстаграме".