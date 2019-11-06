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Кличко: Нужно нокаутировать безграмотность

Кличко: Нужно нокаутировать безграмотность
16:40 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал, как нужно бороться с безграмотностью.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко объяснил, что общего в боксе и борьбе с безграмотностью.

Также Владимир рассказал о своей инициативе в решении этого вопроса. Об этом Кличко поведал в интервью проекта Varkey Foundation.

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"В боксе существует особенное поведение, если ты чемпион. Ты просто уничтожаешь другого парня. И здесь нет компромиссов. Если нет, то тебя уничтожат. У тебя нет выбора, - рассказал Владимир. - Я понял, что и в этом вопросе смогу использовать этот метод. Нужно нокаутировать безграмотность. У нас было 26 полотен, я ударил по ним, и 26 букв алфавита (английского – прим.) разлетелись во все стороны. На этой акции мы заработали много денег. Было очень приятно нокаутировать такого сильного оппонента".

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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