"У всего есть последствия": Арсенал намерен избавиться от экс-капитана клуба

Новости спорта:Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака уже ближайшей зимой может покинуть лондонский Арсенал.

С недавних пор экс-капитан лондонского Арсенала Гранит Джака может покинуть клуб уже ближайшей зимой.

Об этом информирует авторитетное британское издание The Times,

Все проблемы хавбека сборной Швейцарии начались со скандального эпизода в матче АПЛ против Кристал Пэлас, когда Джака послал фанатов собственной команды во время ухода на замену. С того момента Гранит ни разу не появлялся в футболке Арсенала на поле, кроме того, швейцарца лишили капитанской повязки, которая в свою очередь перешла к нападающему "канониров" Пьер-Эмерику Обамеянгу. Лишение капитанской повязки оказалось не крайней мерой, руководство клуба намерено избавиться от скандального футболиста, который оскорбил болельщиков команды за которую выступает, проявив неуважение как к ним, так и к клубу. Уже ближайшей зимой Джака должен покинуть стан "канониров".

В целом текущий сезон для Джаки начинался неплохо. Он сыграл в 10-ти играх за лондонский клуб, отдав одну голевую передачу в поединке против Кристал Пэлас.

Скандал с Джакой не единственная проблема лондонцев сейчас. Команда в целом демонстрирует плохие результаты, что начало порождать слухи о возможной отставке главного тренера команды испанца Унаи Эмери.

Более того, руководство "канониров" уже якобы нашло замену Эмери и в ближайшее время в Арсенале произойдет смена наставника. Место испанского специалиста, который днями отпраздновал свое 48-летие, вероятнее всего, займет португалец Жозе Моуриньо.