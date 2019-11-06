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"У всего есть последствия": Арсенал намерен избавиться от экс-капитана клуба

"У всего есть последствия": Арсенал намерен избавиться от экс-капитана клуба
16:05 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака уже ближайшей зимой может покинуть лондонский Арсенал.

С недавних пор экс-капитан лондонского Арсенала Гранит Джака может покинуть клуб уже ближайшей зимой. 

Об этом информирует авторитетное британское издание The Times, 

Все проблемы хавбека сборной Швейцарии начались со скандального эпизода в матче АПЛ против Кристал Пэлас, когда Джака послал фанатов собственной команды во время ухода на замену. С того момента Гранит ни разу не появлялся в футболке Арсенала на поле, кроме того, швейцарца лишили капитанской повязки, которая в свою очередь перешла к нападающему "канониров" Пьер-Эмерику Обамеянгу. Лишение капитанской повязки оказалось не крайней мерой, руководство клуба намерено избавиться от скандального футболиста, который оскорбил болельщиков команды за которую выступает, проявив неуважение как к ним, так и к клубу. Уже ближайшей зимой Джака должен покинуть стан "канониров".

В целом текущий сезон для Джаки начинался неплохо. Он сыграл в 10-ти играх за лондонский клуб, отдав одну голевую передачу в поединке против Кристал Пэлас. 

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Скандал с Джакой не единственная проблема лондонцев сейчас. Команда в целом демонстрирует плохие результаты, что начало порождать слухи о возможной отставке главного тренера команды испанца Унаи Эмери.

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Более того, руководство "канониров" уже якобы нашло замену Эмери и в ближайшее время в Арсенале произойдет смена наставника. Место испанского специалиста, который днями отпраздновал свое 48-летие, вероятнее всего, займет португалец Жозе Моуриньо. 

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Гранит Джака.
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