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Месси и Роналду отдыхают: фантастический рекорд 19-летнего игрока Зальцбурга в ЛЧ

Месси и Роналду отдыхают: фантастический рекорд 19-летнего игрока Зальцбурга в ЛЧ
13:27 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Норвежский форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд установил новый совершенно уникальный рекорд в Лиге чемпионов.

Вчера состоялся поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Наполи и Зальцбургом. Эта игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли "быки", а точнее, это сделал 19-летний форварда австрийского клуба Эрлинг Холанд, реализовавший удар с "точки" на 11-й минуте встречи. Уникальность этого гола в том, что он стал уже седьмым в текущем сезоне Лиги чемпионов для молодого и талантливого норвежца.

Форвард Зальцбурга забил на два гола больше любого другого футболиста, когда-либо игравшего в групповом раунде Лиги чемпионов, в четырех дебютных матчах самого престижного клубного турнира.

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Кроме того, Эрлинг Холанд стал в один ряд с легендой Ювентуса Алессандро Дель Пьеро, форвардом Атлетико Диего Костой и Зе Карлосом, которым удавалось забить в каждом из 4-х первых поединков в Лиге чемпионов.

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Всего в текущем сезоне в составе Ред Булл Зальцбург Холанд сыграл 17 матчей, в которых ему удалось отличиться 23 голами. 

На молодого таланта уже сейчас претендуют целый ряд топ-клубов Европы, среди которых Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Барселона, Бавария, Атлетико и Арсенал.

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Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, ФК Ред Булл Зальцбург, Эрлинг Холанд.
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