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Динамо З - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

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Динамо З - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
10:25 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против хорватского Динамо.

В среду, 6 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер отправится в гости к Динамо Загреб.

Динамо З - Шахтер

Стадион Максимир, Загреб. Главный арбитр - Феликс Брых.

Противостояние Шахтера и Динамо в Загребе в целом может решить исход борьбы за вторую позицию в группе С и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Именно эти два клуба имеют наилучшие шансы после Ман Сити выйти в следующий раунд самого престижного клубного турнира. 

Турнирная таблица Группы С:

В прошлом туре эти команды встретились в Харькове и сыграли вничью 2:2. Шахтер первым открыл счет в той игре, но затем хорватам удалось сравнять счет усилиями Ольмо, а во втором тайме пенальти в свои ворота привез Пятов и Оршич вывел гостей вперед, реализовав удар с "точки". За 15 минут до конца игры Додо спас Шахтер от поражения. Были шансы у "горняков" вырвать победу, но вратарь Динамо и защита сумела сохранить ничейный результат. 

В ответной игре Шахтеру точно не сможет помочь из-за травмы Манор Соломон, также под вопросом участие Коноплянки, Марлоса и Кривцова, у них также небольшие повреждения. У Динамо Загреб кадровых проблем больше. Не сыграют с Шахтером точно Гавранович, Куленович и Теофиль-Катрин. Под вопрос участие Гояе и Майера.

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Динамо в прекрасной форме сейчас находится. После матча с Шахтером в ЛЧ загребский клуб одержал три победы, не пропустив ни разу: Осиек (1:0), Опатия (3:0), Запрешич (1:0). У "горняков" ситуация немного хуже в этом плане. Дончане после игры с хорватами сыграли также три игры, однако выиграли лишь раз, в последнем матче против Карпат (3:0). Игра против Александрии завершилась вничью 0:0. Также Шахтер сыграл матч Кубка Украины против киевского Динамо, в котором проиграл в дополнительное время 1:2. Это поражение сильно было крайне неприятным для команды Каштру. Но "горняки" умеют вставать после неудач и добиваться успеха, становиться сильнее. 

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В игре Шахтера против Динамо Загреб стоит ожидать приблизительно такой же сценарий как и в матче в Харькове. Голы будут и, вероятнее всего, голы будут в ворота обеих команд. У "горняков" все же больше опыта выступления в Лиге чемпионов, поэтому успех в этой встрече должен быть за донецким клубом. Если Пятов снова не "начудит", а он точно сделал для себя нужные выводы после первой игры, и если реализация не подведет нападающих Шахтера, то стоит ожидать победы гостей в один-два гола. 

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Фаворитом матча букмекеры считают хорватский клуб. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Динамо З - 2.20, ничья - 3.50, победа Шахтера - 3.20.

В прямом эфире поединок Динамо З - Шахтер можно будет посмотреть на канале Футбол 2. Кроме того, следить за ходом игры можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию данного матча. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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