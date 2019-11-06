Вукоевич: Загребское Динамо намного сильнее Шахтера

Новости спорта:Огнен Вукоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером.

Экс-игрок киевского Динамо Огнен Вукоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером.

"Я давно не играл в Украине, но я не помню, чтобы Шахтер попадал в такую кризисную ситуацию. Думаю, они психологически опустошены, поскольку привыкли побеждать и демонстрировать силу".

"Наверное, Шахтер сыграет так же, как и в Харькове. Эта команда не умеет защищаться. Почему? У них в составе слишком много бразильцев, которые не могут поменять свой стиль поведения на поле. Шахтер не может отойти от атакующей игры, они предпочитают владение и создание моментов за счет преимущества".

Хорват также отметил проблемы "горняков" в обороне.

"У Шахтера нестабильный правый фланг защиты. Болбат - игрок не того качества. В игре с Динамо он был одним из худчших, из-за чего его заменил Додо. Но кто бы ни играл, у них будут проблемы против Оршича. Пятов тоже переживает непростой период. К тому же он всегда предпочитает разыгрывать через защитников, а у Матвиенко, Кривцова и Хочолавы нет достаточного спокойствия, чтобы принять мяч и начать атаку".

"Загребское Динамо выглядит намного лучше Шахтера сейчас, но нужно быть осторожными. У украинской команды есть опытные игроки, которые могут использовать даже малейший шанс", - приводит слова Вукоевича Sportske.jutarnji.

Матч Динамо З - Шахтер состоится в среду, 6 ноября в Загребе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.