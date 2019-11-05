"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)

Новости спорта:Пятого ноября 1997 года киевское «Динамо» одержало одну из самых ярких побед в своей истории.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского шокировала зрителей «Камп Ноу», обыграв «Барселону» со счетом 4:0.

Хет-трик в том матче оформил нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«22 года назад в этот день. Незабываемая победа и три гола подряд забиты в «Камп Ноу» в ворота «Барселоны», – написал Шевченко в твиттере.

Напомним, что в третьем туре группового этапа каталонцы были биты в Киеве, пропустив три безответных мяча.