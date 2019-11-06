Челси - Аякс: видео голов и обзор матча

Новости спорта:Амстердамский Аякс в меньшинстве сумел выстоять ничью в Лондоне в игре с Челси.

Во вторник, 5 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский Челси принимал на своем поле амстердамский Аякс.

Челси — Аякс 4:4

Голы: Жоржиньо, 5 (пен.), 71 (пен.), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 — Абрахам, 2 (авт.), Промес, 20, Аррисабалага, 35 (авт.), ван де Беек, 55

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46) — Ковачич (Батшуайи, 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои, 60) — Пулишич, Виллиан, Абрахам.

Аякс: Онана — Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико — Нерес, ван де Беек, Мартинес — Зийех, Тадич, Промес.

Предупреждения: Томори, Аспиликуэта — Велтман, Блинд, Промес.

На 68-й минуте был удален Дэйли Блинд (Аякс) (второе предупреждение).

На 69-й минуте был удален Жоель Велтман (Аякс) (второе предупреждение).

Команды подарили болельщикам настоящий праздник футбола и забитых голов. Первыми счет в игре открыли гости, случилось это уже на второй минуте игры, Промес прострелил в штрафную Челси и Тэмми Абрахам срезал мяч в собственные ворота. Но хозяева поля быстро сумели отыграться. Сделали они это уже на пятой минуте игры. Жоржиньо уверенно реализовал пенальти, который привез Велтман.

Далее настала пора Аякса. Сначала на 20-й минуте Промес вывел амстердамцев вперед во второй раз, затем укрепил преимущество голландцев на 35-й минуте Хаким Зиеш, забивший феноменальный гол прямым ударом со штрафного.

Второй тайм начался удачнее для Аякса. На 55-й минуте Ван де Бек довел преимущество амстердамского клуба до трех голов и казалось, что в этом матче уже все решено. Но футбол это такая игра, где все даже когда кажется, что все решено, то все совершенно не решено и все можно изменить. Это и сделали подопечные Лэмпарда. Лондонскому клубу удался феноменальный камбэк.

Сначала Аспиликуэта на 63-й минуте сократил разрыв до двух голов. Затем случился переломный момент для Аякса, голландский клуб в течении минуты лишился двух игроков. Были удалены с поля Блинд и Велтман. С этого момента игра проходила полностью при доминировании Челси. Хозяева поля на 71-й минуте благодаря голу Жоржиньо с пенальти сделали счет 3:4. Затем усилиями Риса Джеймса лондонцы сравняли счет, случилось это на 74-й минуте.

Сравняв счет Челси так придавил Аякс, что у тех не было совершенно моментов, а лондонский клуб имел как минимум 5-6 моментов, чтобы вырвать победу в игре. И они даже забили пятый гол, но судья его отменил после просмотра ВАР.

В итоге матч завершился вничью 4:4, команды набрали по очку и в турнирной таблице Группы Н все окончательно запуталось. Три команды - Аякс, Челси и Валенсия имеют по 7 очков и претендуют на плей-офф Лиги чемпионов. Выпадает из общей картины только Лилль, который видимо так и останется аутсайдером этой группы.