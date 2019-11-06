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МЮ нацелился на одного из главных талантов немецкого футбола

МЮ нацелился на одного из главных талантов немецкого футбола
15:23 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Байера Кай Хаверц может стать игроком Манчестер Юнайтед будущим летом.

Атакующий хавбек леверкузенского Байера и сборной Германии Кай Хаверц может перебраться в скором будущем в чемпионат Англии.

Как информирует авторитетное издание Mirror, в услугах талантливого немецкого полузащитника заинтересован один из грандов Англии Манчестер Юнайтед.

Будущим летом Хаверц станет одним из самых востребованных футболистов на трансферном рынке. Помимо "красных дьяволов" к 20-летнему немцу серьезный интерес проявляют ряд топ-клубов Европы, среди которых такие гранды как: Барселона, мадридский Реал, Ливерпуль, Бавария и Манчестер Сити.

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Руководство МЮ готово выделить больше 80 миллионов евро на трансфер Хаверца из Байера. В английском клубе считают, что от их предложения руководство Байера не сможет отказаться. Скауты Юнайтед уже были направлены на ближайший матч леверкузенского клуба в рамках Лиги чемпионов против мадридского Атлетико, чтобы те оценили игру хавбека национальной сборной Германии.

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В текущем сезоне Кай сыграл в девяти играх немецкой Бундеслиги, в которых отличился двумя голами и отдал одну голевую передачу. 

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино может стать новым главным тренером мюнхенской Баварии, после увольнения Нико Ковача, занимавшего данный пост чуть более года.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Байер, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Кай Хаверц.
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