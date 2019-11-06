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Известный боксер пошел под суд

Известный боксер пошел под суд
17:01 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:В Кельне начался суд над немецким профессиональным боксером боснийского происхождения Феликсом Штурмом.

40-летнего боксера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 5,8 миллиона евро.

По версии обвинения в период с 2009 по 2017 годы Штурм за счет сотрудничества со швейцарским спортивным агентством скрывал от налогообложения значительную часть своих доходов. Ему грозит до десяти лет заключения, учитывая, что в 2012 году он уже приговаривался к условному сроку в 22 месяца за уклонение от уплаты налогов.

Также Феликса Штурма обвиняют в нарушении антидопингового законодательства и причинении ущерба здоровью российского боксера Федора Чудинова в поединке 20 февраля 2016 года в результате использования допинга. Тогда послематчевая допинг-проба показала наличие в организме Штурма станозола.

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Штурм в последние годы проживал с семьей в Боснии и был задержан в Кельне в апреле, когда приехал туда на фестиваль фитнеса.

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Бокс, Феликс Штурм, Новости бокса.
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