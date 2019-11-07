Скачать
Четверг, 07.11.2019
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
"Ой, как я его боюсь": Тайсон Фьюри записал видеообращение
"Ой, как я его боюсь": Тайсон Фьюри записал видеообращение
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)
Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)

Хирн назвал имя следующего соперника Усика

Хирн назвал имя следующего соперника Усика
09:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал о перспективах Усика в супертяжелом весе.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о перспективах Усика в супертяжелом весе.

"В данный момент Усик стоит в очереди за титульным боем по линии WBO. Но я также знаю, что его очень интересует бой с Дереком Чисорой. Не исключено, что в какой-то момент у него останется всего два варианта: либо же немного подождать, либо принять бой с Чисорой. Увидим, как будут развиваться события. Но бой Усик - Чисора - это очень интересно.

Думаю, что один из титулов победителя реванша Энди Руис - Энтони Джошуа может со временем стать вакантным. Почему? Все дело в том, что и IBF, и WBO намерены сразу же требовать от победителя второго боя провести обязательную защиту. Тогда или же чемпион сможет договориться, или откажется от пояса. Поэтому есть вероятность, что Усик и Чисора проведут бой за вакантный титул по версии WBO", - приводит слова Хирна Boxing News24.

Хирн намекнул на грандиозный бой

Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна.

После боя украинец рассказал чем отличается тяжелый вес от супертяжелого. Также Усик назвал имя боксера, с которым хотел бы провести следующий поединок в хэвивейте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус
04 Ювентус вошел в "клуб 300" Лиги чемпионов
05 Бавария предложит Венгеру контракт: детали сделки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь