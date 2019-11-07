Хирн назвал имя следующего соперника Усика

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал о перспективах Усика в супертяжелом весе.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о перспективах Усика в супертяжелом весе.

"В данный момент Усик стоит в очереди за титульным боем по линии WBO. Но я также знаю, что его очень интересует бой с Дереком Чисорой. Не исключено, что в какой-то момент у него останется всего два варианта: либо же немного подождать, либо принять бой с Чисорой. Увидим, как будут развиваться события. Но бой Усик - Чисора - это очень интересно.

Думаю, что один из титулов победителя реванша Энди Руис - Энтони Джошуа может со временем стать вакантным. Почему? Все дело в том, что и IBF, и WBO намерены сразу же требовать от победителя второго боя провести обязательную защиту. Тогда или же чемпион сможет договориться, или откажется от пояса. Поэтому есть вероятность, что Усик и Чисора проведут бой за вакантный титул по версии WBO", - приводит слова Хирна Boxing News24.

Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна.

После боя украинец рассказал чем отличается тяжелый вес от супертяжелого. Также Усик назвал имя боксера, с которым хотел бы провести следующий поединок в хэвивейте.